ЕС начал официальные переговоры о вступлении Молдовы

Европейский союз начал официальные переговоры о вступлении Молдовы в объединение.

Как передает Day.Az, об этом заявила еврокомиссар Марта Кос после первого межправительственного заседания, прошедшего в Люксембурге.

Она отметила, что Молдова открыла первую переговорную группу "Основы".