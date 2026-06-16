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ЕС начал официальные переговоры о вступлении Молдовы

Европейский союз начал официальные переговоры о вступлении Молдовы в объединение. Как передает Day.Az, об этом заявила еврокомиссар Марта Кос после первого межправительственного заседания, прошедшего в Люксембурге. Она отметила, что Молдова открыла первую переговорную группу "Основы".