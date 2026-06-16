https://news.day.az/world/1841649.html ЕС начал официальные переговоры о вступлении Молдовы Европейский союз начал официальные переговоры о вступлении Молдовы в объединение. Как передает Day.Az, об этом заявила еврокомиссар Марта Кос после первого межправительственного заседания, прошедшего в Люксембурге. Она отметила, что Молдова открыла первую переговорную группу "Основы".
ЕС начал официальные переговоры о вступлении Молдовы
Европейский союз начал официальные переговоры о вступлении Молдовы в объединение.
Как передает Day.Az, об этом заявила еврокомиссар Марта Кос после первого межправительственного заседания, прошедшего в Люксембурге.
Она отметила, что Молдова открыла первую переговорную группу "Основы".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре