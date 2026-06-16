В Баку стартовали Ежегодные заседания Группы Исламского банка развития 2026

Группа Исламского банка развития (ИБР) сегодня официально начала свои Ежегодные заседания 2026 года в Баку.

Как передает Day.Az, об этом говорится в официальном заявлении банка.

Проходящее под девизом "Региональная интеграция ради устойчивого процветания" флагманское мероприятие Группы ИБР - многостороннего института развития Глобального Юга с рейтингом AAA - собрало государственных деятелей, экспертов в области развития и финансовых лидеров из 57 стран-членов организации и других государств.

Тема нынешних заседаний отражает возрастающую роль региональной интеграции как одного из ключевых факторов устойчивого развития и всеобщего благополучия. Она соответствует положениям Десятилетней стратегической рамочной программы Группы ИБР на 2026-2035 годы, в которой региональная интеграция определена одним из основных направлений содействия инклюзивному, устойчивому и жизнестойкому развитию стран-участниц.

Азербайджан принимает главное международное мероприятие Группы ИБР уже во второй раз за последние 15 лет. Впервые ежегодные заседания банка состоялись в Баку в 2010 году.

В работе форума участвуют министры финансов, экономики, планирования и международного развития, руководители ведущих международных финансовых институтов, глобальных организаций развития и стратегических партнеров. Заседания служат авторитетной площадкой для диалога, укрепления сотрудничества и обмена опытом по вопросам устойчивого социально-экономического развития.

В ходе встреч участники проведут предметные дискуссии по возникающим вызовам и возможностям в сфере развития, уделив особое внимание поиску инновационных и практических решений, способствующих долгосрочному глобальному росту и стабильности.

Программа включает заседания Совета управляющих, встречу в формате Fireside Chat с президентом Группы ИБР, Диалог управляющих, Форум частного сектора Группы ИБР, Бизнес-форум многосторонних банков развития, Сессию частного сектора Арабской координационной группы, а также серию круглых столов высокого уровня, тематических дискуссий, выставок, деловых встреч и мероприятий по обмену знаниями.

В центре внимания участников окажутся вопросы исламского финансирования, занятости молодежи, повышения устойчивости к внешним вызовам и изменениям климата, развития халяльной экосистемы, энергетической интеграции регионов, торговли и транспортно-логистической связанности, искусственного интеллекта и цифровой экономики, инноваций и стартапов, выпуска сукук, санитарно-эпидемиологической безопасности, совершенствования систем социальной защиты и других приоритетных направлений развития.