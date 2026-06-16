В Германии пенсионерка на скутере устроила массовую аварию на велогонке - ВИДЕО
Пожилая зрительница выехала на скутере для инвалидов на трассу во время юниорской велогонки Saarland Trofeo, спровоцировав завал с участием нескольких спортсменов, пишет Mundo Deportivo, передает Day.Az со ссылкой на РБК.
Гонка, входящая в календарь Кубка наций UCI, проходила между Сааром (Германия) и французским департаментом Мозель и завершилась 14 июня.
Массовый завал произошел на заключительном этапе в Германии, когда пелотон двигался на высокой скорости. Первым в скутер врезался голландец Пауль Врисман, после него упали еще несколько гонщиков.
Никто из участников не получил серьезных травм.
Победителем юниорской гонки стал норвежец Синдре Орхольм-Ленсет.
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