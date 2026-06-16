https://news.day.az/culture/1841671.html Скончался известный ханенде Скончался известный ханенде (исполнитель мугама), актер Сальянского государственного кукольного театра Галиб Меликов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal, он ушел из жизни в возрасте 55 лет после продолжительной болезни.
Скончался известный ханенде
Скончался известный ханенде (исполнитель мугама), актер Сальянского государственного кукольного театра Галиб Меликов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal, он ушел из жизни в возрасте 55 лет после продолжительной болезни.
За годы творческой деятельности Галиб Меликов сыграл сотни различных и запоминающихся ролей, внеся значительный вклад в развитие театрального искусства.
Кроме того, он снимался в кино. В частности, актер запомнился зрителям исполнением роли отца в фильме "Паром" ("Bərə") режиссера Кюрчайлы Мамедова.
Отметим, что Галиб Меликов родился 21 мая 1971 года в Сальянском районе.
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