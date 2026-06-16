Скончался известный ханенде (исполнитель мугама), актер Сальянского государственного кукольного театра Галиб Меликов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal, он ушел из жизни в возрасте 55 лет после продолжительной болезни.

За годы творческой деятельности Галиб Меликов сыграл сотни различных и запоминающихся ролей, внеся значительный вклад в развитие театрального искусства.

Кроме того, он снимался в кино. В частности, актер запомнился зрителям исполнением роли отца в фильме "Паром" ("Bərə") режиссера Кюрчайлы Мамедова.

Отметим, что Галиб Меликов родился 21 мая 1971 года в Сальянском районе.