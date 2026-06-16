Mardi Mekan Estate: жизнь у моря с беспроцентной рассрочкой до 60 месяцев

Этим летом открываются новые возможности для приобретения недвижимости в Mardi Mekan Estate - эксклюзивном жилом проекте премиум-класса от PASHA Real Estate на первой береговой линии в Мардакянах.

Сегодня стать владельцем резиденции у моря проще, чем когда-либо.

В рамках специальной летней кампании покупатели могут приобрести апартаменты на побережье, внеся всего 20% первоначального взноса.

Кроме того, предоставляется 12-месячный льготный период, в течение которого не требуется осуществлять платежи по внутреннему кредиту. Это позволит направить средства на ремонт и обустройство вашей резиденции. Оставшуюся сумму можно выплачивать в течение 48 месяцев после завершения льготного периода.

Расположенный всего в 20 минутах от центра Баку, Mardi Mekan Estate предлагает уникальное сочетание жизни у моря, приватности коттеджного поселка и современной инфраструктуры премиум-класса.

Специальные условия летней кампании:

• 20% первоначальный взнос

• Возможность начать ремонтные работы уже в 2026 году

• 12 месяцев льготного периода

• До 60 месяцев беспроцентной рассрочки

Каждая резиденция спроектирована с учетом преимуществ прибрежной локации и соответствует высоким стандартам современной архитектуры и комфортного проживания.

Преимущества Mardi Mekan Estate:

• Первая береговая линия и прямой доступ к пляжу

• Панорамные виды на Каспийское море

• Пространства для отдыха и семейного досуга

• Круглогодичные спортивные объекты и бассейны

• Кафе и рестораны для резидентов

• Закрытая охраняемая территория и круглосуточная служба безопасности

• Близость к образовательным, медицинским, торговым и развлекательным объектам

Mardi Mekan Estate - это возможность наслаждаться жизнью у моря круглый год, пользоваться развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса PASHA Real Estate, а также инвестировать в недвижимость в одной из самых привлекательных и перспективных локаций Абшеронского полуострова.

Количество резиденций, доступных в рамках летней кампании, ограничено.

Для получения дополнительной информации или записи на индивидуальный тур обращайтесь в отдел продаж.

*2024 | +994 51 201 3232

[email protected]

www.mardimekan.az

О компании PASHA Real Estate Group

Входящая в PASHA Holding компания PASHA Real Estate Group специализируется на инвестициях в недвижимость, её строительстве, продаже, аренде, стратегическом управлении и эксплуатации. География деятельности Группы охватывает Азербайджан, Турцию, Грузию, Узбекистан, Черногорию, США. Портфель группы включает роскошные отели, курорты мирового класса, торговые комплексы, элитную жилую недвижимость и многофункциональные проекты. Придерживаясь принципов качества, надёжности и клиентоориентированности, PASHA Real Estate Group стремится устанавливать новые отраслевые стандарты и повышать стоимость своих активов на глобальном уровне.