https://news.day.az/economy/1841679.html В Азербайджане увеличились стратегические валютные резервы По итогам первого квартала текущего года стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 117,4 миллиона долларов, достигнув 85,2 миллиарда долларов.
В Азербайджане увеличились стратегические валютные резервы
По итогам первого квартала текущего года стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 117,4 миллиона долларов, достигнув 85,2 миллиарда долларов.
Как передает Day.Az, об этом сообщил директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге, посвященном объявлению показателей платежного баланса, передает корреспондент Trend с мероприятия.
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