Представитель ИБР о необходимости раскрыть потенциал молодого поколения

Необходимо раскрыть потенциал молодого поколения.

Как передает Day.Az, об этом сказал директор Департамента экономической и социальной инфраструктуры Исламского банка развития Идрисса Диа (Idrissa Dia) в ходе мероприятия на тему "Молодежь без границ: обеспечение общего регионального процветания", проходящего в Баку в рамках Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития (ИБР), передает корреспондент Trend с мероприятия.

"Сегодня мы живём в эпоху самого многочисленного молодого поколения в истории человечества. И это не бремя, а огромный ресурс, который необходимо эффективно использовать. Мы должны раскрыть преобразующий потенциал этого поколения, чтобы наши страны могли с оптимизмом смотреть в будущее", - сказал Диа.

Он отметил, что каждый пятый молодой человек в мире не охвачен ни образованием, ни занятостью, ни профессиональной подготовкой.

"В странах-членах нашей организации насчитывается около 250 миллионов молодых людей, не вовлеченных в процессы экономического развития. Они лишены возможности вносить свой вклад в развитие своих стран, и это не может не вызывать обеспокоенности.

При этом ситуация существенно различается в зависимости от региона. Так, в арабских государствах уровень безработицы среди молодёжи сегодня достигает 28%, что является самым высоким показателем в мире. Это должно побуждать нас к решительным действиям", - подчеркнул он.

Диа отметил, что сегодня проблема заключается не в отсутствии талантов или амбиций у молодежи.

"Проблема скорее состоит в устранении барьеров, которые мешают молодым людям полностью реализовать свой потенциал в жизни и внести вклад в экономическое развитие своих стран.

Именно здесь региональная интеграция может стать преобразующей силой. Трансграничная торговля расширяет рынки для молодых предпринимателей за пределы национальных границ, а цифровизация усиливает эту тенденцию", - отметил он.