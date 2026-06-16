В Азербайджане вступили в силу новые правила автострахования

Вступили в силу изменения в правила расчета страховых премий по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, утвержденные 1 апреля. Новые нормы начали действовать с 16 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, изменения предусматривают замену коэффициента, учитывающего количество лиц, допущенных к управлению автомобилем, коэффициентом, учитывающим количество владельцев транспортного средства. Кроме того, коэффициент Bonus-Malus заменяется коэффициентом страховой истории.

Таким образом, при расчете стоимости обязательного страхования теперь будет применяться не коэффициент Bonus-Malus, а коэффициент страховой истории.

Коэффициент страховой истории

При заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для расчета годовой страховой премии будет использоваться коэффициент страховой истории.

Этот коэффициент не может быть ниже 0,60 и выше 3.

Коэффициент будет закреплен за конкретным лицом и формироваться отдельно по каждой оценочной группе на основе его страховой истории с учетом предусмотренных скидок и надбавок.

Если договор заключает физическое лицо и у автомобиля несколько владельцев, будет применяться коэффициент того владельца, у которого он является самым высоким.

За исключением случаев отчуждения транспортного средства, при расчете также будут учитываться лица, которые владели автомобилем в течение последнего месяца до заключения договора или утратили право собственности в этот период.

Если владельцем автомобиля является юридическое лицо, коэффициент страховой истории будет равен единице и не будет предусматривать ни скидок, ни надбавок. Исключение составляют автомобили, используемые для перевозки пассажиров в качестве такси.

Если владельцем является юридическое лицо и происходит страховой случай, надбавка будет применяться к коэффициенту страховой истории физического лица, управлявшего автомобилем и ставшего виновником ДТП.

При первом заключении договора обязательного страхования, а также при отсутствии зарегистрированных в информационной системе Бюро обязательного страхования страховых случаев по вине водителя коэффициент страховой истории будет установлен на уровне 1.

Скидки и надбавки

Коэффициент страховой истории будет уменьшаться на 5% каждый раз при одновременном соблюдении следующих условий:

- с момента последнего изменения коэффициента не произошло ни одного страхового случая с выплатой по вине водителя;

- с момента последнего изменения коэффициента лицо было застраховано более 275 дней.

За каждый страховой случай, произошедший по вине физического лица и повлекший страховую выплату, к коэффициенту страховой истории будет применяться надбавка в размере 30%.

Если у лица отсутствует действующий договор обязательного страхования, коэффициент будет установлен на уровне 1, после чего к нему также будет добавлена надбавка в размере 30%.

Для юридических лиц, использующих автомобили в качестве такси, за каждый страховой случай с выплатой коэффициент страховой истории также будет увеличиваться на 30%.

Отметим, что страховая история представляет собой сведения о заключенных страховых договорах и страховых случаях, произошедших по вине водителя. На основании этих данных будет рассчитываться коэффициент, влияющий на стоимость обязательной автостраховки.