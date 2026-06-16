В Азербайджане раскрыли объем профицита текущего счета за I квартал

В первом квартале 2026 года в счете текущих операций Азербайджана сформировался профицит в размере 1,7 миллиарда долларов, что составляет 9,5 процента валового внутреннего продукта (ВВП).

Как передает Day.Az, об этом заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге, посвященном объявлению показателей платежного баланса, передает корреспондент Trend с мероприятия.

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