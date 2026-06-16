ITFC о необходимости укрепления связи между исламскими финансами и халяльной экономикой

Между развитием исламских финансов и халяльной экономики сохраняется разрыв, требующий более тесной координации и поддержки малого и среднего бизнеса.

Как передает Day.Az, об этом заявил главный операционный директор Международной исламской корпорации по торговому финансированию (ITFC) Назим Нурдали в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он заявил, что объем мировой халяльной экономики оценивается в 2,3-2,5 триллиона долларов США, тогда как объем активов исламского финансового сектора составляет от 5,5 до 6 триллиона долларов США и, по его словам, может вырасти до 7,5 триллиона долларов в ближайшие два-три года.

Н.Нурдали отметил, что при таких масштабах сохраняется разрыв между финансовым сектором и реальной экономикой халяльной индустрии.

"Мы видим определенный разрыв между финансовой мощью и реальной экономикой, и нам необходимо найти способы обеспечить более тесную синхронизацию финансирования с развитием халяльной экономики", - сказал он.

Он сказал, что халяльная экономика включает, в частности, такие сектора, как продовольствие, фармацевтика, туризм и промышленность.

Н.Нурдали отметил, что малые и средние предприятия нуждаются не только в доступе к финансированию, но и в технической поддержке и наращивании потенциала.

Он заявил, что малый и средний бизнес является основой экономики независимо от отрасли, включая халяльный сектор.

Н.Нурдали сказал, что одной из ключевых проблем МСП является недостаток залогового обеспечения, что ограничивает их доступ к финансированию.

"Дефицит финансирования для МСП оценивается примерно в 2,5 триллиона долларов США.

Для развития халяльной экономики необходимо более тесное взаимодействие между государственными структурами, финансовыми институтами и предприятиями, чтобы сократить существующий разрыв между исламскими финансами и реальной экономикой", - сказал он.