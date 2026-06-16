Великобритания расширила антироссийские санкции

Великобритания расширила антироссийские санкционные списки, включив в них Яндекс банк, WB банк, "Росгосстрах". Об этом говорится в официальном документе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Также в санкционный список были внесены банки "Вятич" и "Еврофинанс Моснарбанк". В него также попали 27 якобы связанных с Россией судов, включая 3 СПГ-танкера.

Как следует из обновленных списков, под рестрикции подпали четыре компании из КНР, одна компания из Турции и три компании из Таиланда. Кроме того, санкции были введены в отношении одной компании из Нигерии и одной из Лаоса.