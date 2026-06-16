Бадрия Аль-Шихи отметила роль толерантности в отношениях Азербайджана и ОАЭ

Толерантность и гуманность укрепляют дружбу между Азербайджаном и ОАЭ.

Об этом заявила представитель посольства ОАЭ Бадрия Аль-Шихи в ходе своего выступления на мероприятии под названием "Толерантность в ОАЭ: глубоко укоренившееся наследие и устойчивая концепция будущего" в Баку, сообщает корреспондент Trend, передает Day.Az.

Аль-Шихи отметила, что ОАЭ стали успешной моделью терпимости и мирного сосуществования, основанной на таких ценностях, как безопасность, социальное развитие и уважение к культурному разнообразию. Она подчеркнула, что гуманитарные инициативы играют жизненно важную роль в объединении людей и оказании поддержки нуждающимся, независимо от их национальности или религиозных убеждений.

"Ценности человечности объединяют нас, а взаимное уважение сближает нации", - сказала она, подчеркнув роль гуманитарной дипломатии в укреплении мира и стабильности во всем мире.

Аль-Шихи также подчеркнула приверженность ОАЭ оказанию помощи странам и сообществам, сталкивающимся с трудностями, охарактеризовав благотворительные и гуманитарные усилия как инвестиции в глобальную безопасность, стабильность и мир. По ее словам, ОАЭ продолжают демонстрировать, что акты доброты становятся еще более значимыми в трудные времена.

Говоря о двусторонних отношениях, она высоко оценила прочную дружбу между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, подчеркнув важность культурного диалога и сотрудничества для дальнейшего укрепления связей между двумя странами.

В заключение своего выступления д-р Аль-Шихи призвала участников работать вместе, чтобы сделать терпимость образом жизни, а взаимопонимание - языком общения, тем самым углубляя братские отношения между Азербайджаном и ОАЭ и внося вклад в более мирное и гармоничное будущее.