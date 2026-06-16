На турнир UFC в Баку приедут болельщики почти из 70 стран

До турнира UFC FIGHT NIGHT: FIZIEV vs TORRES, который состоится 27 июня на Национальной арене гимнастики, остаются считанные дни.

Как передает Day.Az, интерес к соревнованиям остается очень высоким. Продажи билетов идут быстрее, чем за аналогичный период прошлого года, причем половину всех приобретенных билетов купили иностранные болельщики.

Наибольший интерес к турниру UFC Fight Night Baku проявляют поклонники смешанных единоборств из США, Великобритании, Германии, Турции, Казахстана и Израиля. Всего билеты приобрели болельщики из 67 стран мира.

Отметим, что в настоящее время Азербайджан является единственной страной на пространстве СНГ, а также в Центральной Азии и Южном Кавказе, принимающей турниры UFC.

Турнир UFC FIGHT NIGHT: FIZIEV vs TORRES пройдет 27 июня на Национальной арене гимнастики. В главном поединке вечера азербайджанский боец Рафаэль Физиев в легком весе встретится с Мануэлем Торресом.

Во втором по значимости бою представитель среднего веса Шарабутдин "Shara Bullet" Магомедов сразится с Мишелем Перейрой.

В рамках турнира в октагон также выйдут еще два азербайджанских бойца - Назим Садыхов и Фарман Гасанов. Их соперниками станут бразилец Матеус Камило и американец Эрик Нолан соответственно.

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