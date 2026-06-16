Сколько мин обнаружили в Карабахе за неделю?

С 8 по 15 июня на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были обнаружены и обезврежены 22 противотанковые мины, 29 противопехотных мин и 497 неразорвавшихся боеприпасов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в еженедельной информации Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Согласно информации, за отчетный период от мин и взрывоопасных остатков войны было очищено в общей сложности 1668,8 гектара территории.

Отмечено, что работы по разминированию наряду с ANAMA проводились Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Государственной пограничной службой (ГПС) и четырьмя частными компаниями.

Операции охватили Тертерский, Агдеринский, Кяльбаджарский, Агдамский, Ходжалинский, Ханкендинский, Шушинский, Ходжавендский, Лачинский, Физулинский, Джабраильский, Губадлинский и Зангиланский районы, а также освобожденные от оккупации села Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримли и Гызылгаджилы Газахского района.