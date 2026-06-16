Инвестиции в экономику Азербайджана выросли

В первом квартале 2026 года в экономику Азербайджана было вложено 1 миллиард 720 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций.

Как передает Day.Az, об этом заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге, посвященном объявлению показателей платежного баланса, передает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 13,2%.

"Из страны за рубеж было направлено 1 миллиард 110 миллионов долларов прямых инвестиций", - подчеркнул директор.