Названы цены на популярных платных пляжах Баку

С вчерашнего дня в Азербайджане официально стартовал пляжный сезон. Для отдыха жители и гости страны отправляются на пляжи, расположенные на побережье Каспийского моря в Баку и на Абшеронском полуострове.

Как передает Day.Az, Milli.Az изучил стоимость входа на ряд популярных пляжей.

В Amburan Beach Club вход стоит 25 манатов в будние дни и 35 манатов в выходные. В стоимость входят пользование пляжем, бассейнами, шезлонгами, зонтами и полотенцами. Для детей до 9 лет вход бесплатный.

В White Beach Club входной билет обойдется в 35 манатов по будням и 50 манатов по выходным. Посетители могут пользоваться пляжем, шезлонгами и зонтами, а также душевыми и раздевалками.

В Bilgah Beach Hotel стоимость дневного посещения составляет от 35 до 45 манатов в будние дни. Цена может варьироваться в зависимости от сезона и дня посещения. В нее входят пользование частным пляжем, бассейном и зонами отдыха.

В Dalga Beach Aquapark Resort вход стоит от 25 до 35 манатов в будние дни и от 45 до 50 манатов в выходные. В стоимость включены пляж, бассейн и аквапарк.

Одним из самых доступных вариантов считается Dream Beach. Здесь вход стоит от 20 манатов по будням и до 30 манатов по выходным.

В Mambo Beach Club входной билет стоит 25 манатов в будние дни и 30 манатов в выходные. В цену входят пользование пляжем, бассейном и шезлонгами.

В Sea Breeze Beach стоимость входа составляет 50 манатов. В эту сумму входят полотенце, доступ к бассейнам на территории комплекса и пляжу. Также посетители могут пользоваться шезлонгами и общими зонами отдыха.

Отмечается, что цены могут меняться в течение сезона, особенно по выходным и во время специальных мероприятий. Поэтому перед посещением рекомендуется уточнять актуальную стоимость непосредственно у администрации пляжа.