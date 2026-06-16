В Агджабеди обсуждается реализация госпрограммы развития сельского хозяйства на 2026–2030 гг.

В Агджабединском районе проходит региональное совещание по Карабахскому экономическому району, посвященное обсуждению "Государственной программы по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы", утвержденной распоряжением Президента Азербайджана от 25 мая 2026 года.

Как передает Day.Az, мероприятие организовано в целях исполнения поручений, данных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства, состоявшемся 25 мая 2026 года, а также для обеспечения скоординированной, оперативной и эффективной реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой в регионах, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

В совещании принимают участие руководители и уполномоченные представители соответствующих государственных органов, а также фермеры из Агджабединского, Агдамского, Бардинского, Физулинского и Тертерского районов.

В ходе мероприятия обсуждаются основные цели Государственной программы, развитие сельскохозяйственного производства, расширение перерабатывающей промышленности, перспективы в сфере рыболовства и аквакультуры, а также мероприятия, которые будут реализованы в регионах.