Замминистра рассказал о приоритетности молодежной политики в Азербайджане

Молодежная политика является одним из ключевых приоритетов Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Фархад Гаджиев в ходе мероприятия на тему "Молодежь без границ: обеспечение общего регионального процветания", проходящего в Баку в рамках Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития (ИБР), передает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, Азербайджан является страной молодежи: около 22% населения составляют граждане в возрасте от 14 до 29 лет.

Согласно законодательству Азербайджана, молодыми гражданами считаются лица в возрасте от 14 до 29 лет. Вместе с детьми они составляют более половины населения страны.

Азербайджан традиционно известен как страна молодежи. Именно поэтому молодежная политика является одним из ключевых приоритетов нашего правительства", - сказал Гаджиев.

По словам Ф.Гаджиева, практически ежегодно в стране начинается новый этап реализации программ по развитию молодежи.

"В Азербайджане насчитывается около 4 тысяч неправительственных организаций, и наиболее активную их часть составляют молодежные организации", - сказал замминистра.