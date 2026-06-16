https://news.day.az/society/1841696.html На следующей неделе будет 3 выходных дня подряд На следующей неделе в Азербайджане будет три выходных дня подряд. Как передает Day.Az, 26 июня в стране отмечается День Вооруженных сил. Согласно норме рабочего времени и производственному календарю на 2026 год, этот день считается нерабочим. 27 и 28 июня приходятся на субботу и воскресенье.
На следующей неделе будет 3 выходных дня подряд
На следующей неделе в Азербайджане будет три выходных дня подряд.
Как передает Day.Az, 26 июня в стране отмечается День Вооруженных сил.
Согласно норме рабочего времени и производственному календарю на 2026 год, этот день считается нерабочим.
27 и 28 июня приходятся на субботу и воскресенье.
Таким образом, для тех, кто работает по пятидневной рабочей неделе, на следующей неделе будет три нерабочих дня подряд.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре