Вэнс обратился с призывом к Ирану

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обратился с призывом к Тегерану перед подписанием соглашения.

Как передает Day.Az, он призвал Иран "вести себя как нормальная страна".

"Мы еще раз подчеркиваем, что если иранцы будут вести себя как нормальная страна и если они сделают свою страну привлекательной для инвестиций, то арабские государства Персидского залива примут решение, возможно, инвестировать в эту страну, инвестировать в их инфраструктуру, инвестировать в их невероятные ресурсы. Но я думаю, что важно, чтобы ни один цент из этих денег не поступал из США, и чтобы Иран получил эти выгоды, он должен показать арабским государствам Персидского залива, что он снова ведет себя как нормальная страна", - сказал вице-президент.

По его словам, вся концепция этой сделки заключается в том, что, если Иран будет вести себя как нормальная страна, его экономические отношения как с регионом, так и со всем миром полностью изменятся.

"Президент США хочет заключить сделку не только по ядерной программе, но и в интересах американского народа. Он хочет видеть преображенный Ближний Восток, и именно к этому приведет эта сделка, пока иранцы будут ее выполнять, а если они этого не сделают, то не получат никаких выгод", - подчеркнул Вэнс.