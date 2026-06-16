"Зиря" узнает соперника по квалификации

Сегодня станет известен соперник футбольного клуба "Зиря" в первом квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА сезона-2026/2027.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, церемония жеребьевки пройдет в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Мероприятие начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Азербайджанский клуб, попавший в число сеяных, может встретиться на этой стадии с одним из следующих соперников: "Торпедо" (Грузия), "Вележ" (Босния и Герцеговина), "Виртус" (Сан-Марино), "Лиепая" (Латвия), "Ильвес" (Финляндия), "Коннас-Ки Номадс" (Уэльс), "Богемианс" (Ирландия), "Стьярнан" (Исландия), "Европа" (Гибралтар), "Интер" (Турку, Финляндия), "Малишева" (Косово), "Елимай" (Казахстан), "Динамо Сити" (Албания), "УНА Штрассен" (Люксембург), "Хегельманн" (Литва), "Пенибонт" (Уэльс), "НСИ" (Фарерские острова), "Силекс" (Северная Македония), "Морнар" (Черногория), "Гленторан" (Северная Ирландия), "Марсашлокк" (Мальта), "Нымме Калью" (Эстония), "Эльбасани" (Албания), "Карнарвон Таун" (Уэльс), "Мондорф-ле-Бен" (Люксембург) и "Петровац" (Черногория).

Отметим, что матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА состоятся 9 и 16 июля.