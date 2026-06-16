Азербайджан выстраивает систему устойчивого развития на уровне госполитики

Азербайджан реализует подход к устойчивому развитию через комплексную и интегрированную систему государственной политики.

Как передает Day.Az, об этом заявил советник министра экономики Азербайджана Гусейн Гусейнов в ходе 8-го диалога по ЦУР "Инновационное финансирование устойчивого развития, выходящее за рамки внешней помощи и традиционной ОПР" в рамках Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития (ИБР) в Баку, передает корреспондент Trend с мероприятия.

"Азербайджан реализует комплексный и интегрированный подход к устойчивому развитию, согласовывая национальные приоритеты развития с Целями устойчивого развития", - сказал он.

По его словам, долгосрочное видение развития Азербайджана основывается на пяти национальных приоритетах, включая обеспечение устойчивого и диверсифицированного экономического роста, построение инклюзивного и социально справедливого общества, укрепление конкурентоспособного человеческого капитала и инновационного потенциала, содействие восстановлению и экономической реинтеграции освобождённых территорий, развитие экологической устойчивости и зелёного роста.

Гусейнов отметил, что эти приоритеты полностью интегрированы в социально-экономическую повестку Азербайджана и служат основой национальной системы стратегического планирования.

"Одновременно Азербайджан продолжает укреплять свою климатическую и экологическую повестку. Будучи страной-хозяйкой COP29, Азербайджан активно содействовал продвижению международного диалога по вопросам климатического финансирования и механизмов устойчивого инвестирования. Достигнутые в ходе COP29 договорённости по мобилизации значительных объёмов климатического финансирования для развивающихся стран стали важным шагом на пути укрепления глобальной системы поддержки устойчивого развития", - добавил он.