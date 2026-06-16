В Баку объединят несколько ключевых транспортных маршрутов

Новая автомобильная дорога Мехдиабад-Баксол-проспект Зии Буниятова в будущем будет соединена с проспектом 8 Ноября.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В ведомстве отметили, что предусматривается строительство новой автомобильной дороги Мехдиабад-Баксол-проспект Зии Буниятова, которая напрямую свяжет северо-западную часть Абшерона с восточными и юго-западными районами Баку, а также ее соединение с проспектом Гейдара Алиева. В дальнейшем данная магистраль будет связана с проспектом 8 Ноября.

"Строительство масштабной автодороги начнется на территории Мехдиабада и Бинагадинского района и будет интегрировано с Бинагадинским шоссе. В результате транспортные потоки будут распределяться более равномерно. В частности, снизится ежедневная загруженность на направлениях Бинагади-"20 Января"-проспект Зии Буниятова. Значительная часть транспортных средств сможет использовать альтернативные маршруты. В целом реализуемые инфраструктурные проекты совместно с кольцевыми дорогами сформируют единую транспортную сеть и создадут более удобные альтернативные маршруты для движения", - отметили в AYNA.