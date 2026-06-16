В Азербайджане обнародованы окончательные результаты вступительного экзамена в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обнародовал окончательные результаты вступительного экзамена в магистратуру высших учебных заведений, который состоялся 17 мая 2026 года в рамках второй попытки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, ранее, 20 мая, были опубликованы результаты по заданиям закрытого типа и открытым заданиям, предусматривающим кодирование, в общей сложности по 95 вопросам. Теперь представлены итоговые результаты экзамена с учетом оценки эссе по иностранным языкам.

Максимальный результат составляет 100 баллов. Из них до 95 баллов можно получить за задания закрытого типа и открытые задания с кодируемыми ответами, еще до 5 баллов - за эссе.