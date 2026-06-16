Средний размер пенсии в Азербайджане достиг 594 манатов

За первые пять месяцев текущего года на пенсионные выплаты в Азербайджане было направлено на 10% больше средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Day.Az, на выплату пенсий в общей сложности было выделено 3 млрд 262 млн манатов, что на 308 млн манатов больше по сравнению с прошлым годом.

Согласно информации, с начала текущего года пенсии были проиндексированы и увеличены на 9,3%.

Отмечается, что по состоянию на 1 июня 2026 года средний размер ежемесячной пенсии достиг 594 манатов. Средний размер пенсии по возрасту составил 632 маната.

В то же время в январе-мае текущего года через электронную систему в проактивном порядке было назначено 19 тыс. пенсий, а с 2019 года - в общей сложности 197 тыс. пенсий.