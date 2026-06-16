Получение этого удостоверения станет бесплатным

За выдачу и замену журналистского удостоверения плата взиматься не будет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Закон "О медиа", который сегодня обсуждался на заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, журналистам, включенным в Медиа-реестр, журналистские удостоверения выдаются Агентством по развитию медиа. Форма удостоверения, размер платы за его выдачу или замену, а также порядок использования этих средств определяются Кабинетом министров.

Согласно предлагаемым изменениям, журналистам, включенным в Медиа-реестр, удостоверения будет выдавать Совет по медиа и вещанию. Форма журналистского удостоверения будет определяться органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти.

Отметим, что в настоящее время размер платы за выдачу или замену журналистского удостоверения составляет 20 манатов. После принятия изменений эта плата будет отменена.