ЦБА внедряет зеленую таксономию для поддержки экологичных инвестиций

Устойчивые финансы являются одним из ключевых элементов стратегической рамки Центрального банка Азербайджана.

Об этом заявил директор департамента устойчивого развития финансового сектора ЦБА Рустам Тахиров в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития 14-ого форума частного сектора Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend, передает Day.Az.

По его словам, высокая подверженность Азербайджана климатическим и экологическим рискам, включая как переходные, так и физические риски, делает устойчивые финансы важным направлением для регулятора.

"Эти риски влияют на мандат Центрального банка, в частности на финансовую стабильность и устойчивость финансовых институтов.

Поэтому устойчивые финансы были включены в стратегическую рамку Центрального банка", - сказал Р.Тахиров.

Он отметил, что Центральный банк Азербайджана утвердил дорожную карту по устойчивым финансам, внедрил зеленую таксономию, а также регуляторные требования по управлению климатическими и экологическими рисками в банковском секторе.

"Кроме того, введены требования по раскрытию информации и отчетности.

Зеленая таксономия является стратегическим инструментом как для государства, так и для частного сектора.

Таксономия позволяет направлять средства в приоритетные области и поддерживать декарбонизацию экономики", - заявил он, добавив, что, по оценкам Всемирного банка, для достижения углеродной нейтральности стране потребуется около 2,3% ВВП ежегодно.

По его словам, для частного сектора таксономия создает возможности привлечения и диверсификации финансирования, а также развития зеленых финансовых инструментов.

Отдельно он отметил, что таксономия повышает прозрачность рынка и определяет критерии того, какие проекты считаются зелеными, переходными или неприемлемыми.

"Проекты должны соответствовать экологическим целям, техническим критериям, принципу "не наносить значительного ущерба", а также минимальным социальным стандартам", - отметил Р.Тахиров.

Он добавил, что Центральный банк внедряет регулирование по зеленым и устойчивым кредитам и рассматривает расширение линейки инструментов, включая зеленые, социальные и устойчивые облигации, а также голубые облигации (вид устойчивых облигаций, средства от которых направляются на проекты, связанные с водными ресурсами и океанической экономикой).

Р.Тахиров также напомнил, что после проведения COP29 в Азербайджане банковский сектор страны взял на себя обязательства по устойчивому финансированию в объеме 2 миллиарда манатов.

"Банки уже начали финансировать проекты в сфере возобновляемой энергетики, энергоэффективности, устойчивого сельского хозяйства и управления водными ресурсами", - заявил он.