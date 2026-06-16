Али Асадов в Узбекистане

16 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан для участия в V Ташкентском международном инвестиционном форуме.

Об этом Day.Az сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

В Ташкентском международном аэропорту "Хумо" А. Асадова встретили заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов и другие официальные лица.