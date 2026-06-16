https://news.day.az/politics/1841778.html Али Асадов в Узбекистане - ФОТО 16 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан для участия в V Ташкентском международном инвестиционном форуме. Об этом Day.Az сообщили в Кабинете министров Азербайджана. В Ташкентском международном аэропорту "Хумо" А.
Али Асадов в Узбекистане - ФОТО
16 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан для участия в V Ташкентском международном инвестиционном форуме.
Об этом Day.Az сообщили в Кабинете министров Азербайджана.
В Ташкентском международном аэропорту "Хумо" А. Асадова встретили заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов и другие официальные лица.
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