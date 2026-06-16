https://news.day.az/sport/1841755.html

Футболист сборной Азербайджан подписал контракт с “Ванспором”

Футболист сборной Азербайджана Озан Джан Кекчю определился с новым клубом - он договорился с "Ванспором", выступающим в Первой лиге Турции. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соответствующую информацию распространил "Ванспор". С 27-летним полузащитником подписан контракт сроком на два года.