https://news.day.az/sport/1841755.html Футболист сборной Азербайджан подписал контракт с “Ванспором” Футболист сборной Азербайджана Озан Джан Кекчю определился с новым клубом - он договорился с "Ванспором", выступающим в Первой лиге Турции. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соответствующую информацию распространил "Ванспор". С 27-летним полузащитником подписан контракт сроком на два года.
Футболист сборной Азербайджан подписал контракт с “Ванспором”
Футболист сборной Азербайджана Озан Джан Кекчю определился с новым клубом - он договорился с "Ванспором", выступающим в Первой лиге Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соответствующую информацию распространил "Ванспор".
С 27-летним полузащитником подписан контракт сроком на два года.
Отметим, что последним клубом Озан Джан Кекчю был нидерландский "Волендам".
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