Футболист сборной Азербайджан подписал контракт с “Ванспором”

Футболист сборной Азербайджана Озан Джан Кекчю определился с новым клубом - он договорился с "Ванспором", выступающим в Первой лиге Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соответствующую информацию распространил "Ванспор".

С 27-летним полузащитником подписан контракт сроком на два года.

Отметим, что последним клубом Озан Джан Кекчю был нидерландский "Волендам".