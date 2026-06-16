https://news.day.az/world/1841760.html Иран предупредил Израиль и США - ВИДЕО Иран будет расценивать любое новое нападение Израиля на Ливан как нарушение положений меморандума о взаимопонимании, который будет подписан с представителями США в пятницу в Женеве. Как передает Day.Az, об этом заявил глава Министерства иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.
Иран предупредил Израиль и США - ВИДЕО
Иран будет расценивать любое новое нападение Израиля на Ливан как нарушение положений меморандума о взаимопонимании, который будет подписан с представителями США в пятницу в Женеве.
Как передает Day.Az, об этом заявил глава Министерства иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.
"Любое военное нападение Израиля на Ливан и продолжение оккупации им ливанских территорий в дальнейшем, по нашему мнению, станет нарушением меморандума о взаимопонимании", - сказал глава иранского внешнеполитического ведомства.
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