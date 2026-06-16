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В Индонезии произошли несколько извержений вулкана - ВИДЕО

Не менее семи извержений вулкана Семеру произошли в Индонезии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, пепел достиг 4,7 км, сообщили в Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф республики. Семеру - четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 м над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява.