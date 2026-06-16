Шахмар Мовсумов заявил о готовности Азербайджана к устойчивому развитию сельского хозяйства

В Азербайджане уже сформирована необходимая база для устойчивого развития сельского хозяйства.

Как передает Day.Az, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов на региональном совещании по экономическому району Карабаха, посвящённом обсуждению "Государственной программы по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы", сообщает корреспондент Trend с мероприятия в Агджабеди.

По его словам, в соответствии с поручениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева в настоящее время во всех экономических районах страны проводятся совещания с целью разъяснения целей и задач Государственной программы, оценки существующей ситуации на местах и выслушивания предложений предпринимателей. Сегодняшняя встреча является частью этого процесса.

"Принятие Государственной программы не является случайным. За последние десять лет в аграрной сфере были проведены важные институциональные и структурные реформы, расширены механизмы государственной поддержки, создана современная инфраструктура, сформированы агропарки, реализованы крупные проекты в области водного хозяйства и мелиорации. Основная задача предстоящего периода - превратить созданные возможности в более значимые экономические результаты. Сегодня в мире вопросы продовольственной безопасности, изменения климата, ограниченности водных ресурсов и растущей конкуренции на глобальных рынках меняют подход к сельскому хозяйству. В таких условиях успех измеряется не только объёмом производства, но и продуктивностью, эффективностью, технологичностью и способностью создавать добавленную стоимость", - отметил Ш. Мовсумов.

Он также добавил, что в этом контексте основными целями Государственной программы являются повышение продуктивности, доходности и конкурентоспособности сельского хозяйства, расширение перерабатывающих возможностей, усиление экспортного потенциала и обеспечение устойчивого развития аграрного сектора.

"На данном этапе главная задача - более эффективное использование имеющихся земельных и водных ресурсов, получение большего урожая с каждого гектара, повышение доходности каждого хозяйства, переработка большей части произведенной продукции и создание более высокой добавленной стоимости", - подчеркнул он.