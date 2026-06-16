В Баку прогнозируют до 34 градусов тепла

17 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как передает Day.Az, по данным Национальной гидрометеорологической службы, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 19-22° тепла, днем 29-34° тепла. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-75% ночью и 50-60% днем.

В большинстве районов Азербайджана погода также ожидается преимущественно без осадков, однако во второй половине дня в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди. Местами осадки могут носить интенсивный характер, возможны грозы и град. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-22° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 16-20°, а местами до 23-28° тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az