Автор: Акпер Гасанов

Заявление Вероники Зонабенд, супруги российско-армянского бизнесмена и "экс-госминистра" никем так и не признанного и ликвидированного самообразования под названием "а̶р̶ц̶а̶х̶" Рубена Варданяна, о намерении организовать "международную женскую гуманитарную делегацию" для поездки в Баку - это очередная попытка придать откровенно политической инициативе гуманитарный фасад.

Ключевая деталь, которую невозможно игнорировать: инициатива осуществляется "по просьбе Рубена Варданяна". Уже одного этого достаточно, чтобы снять любые разговоры о "внеполитическом характере" происходящего. Когда фигура персонажа, совершившего столь тяжкие преступления, становится источником подобных идей, речь идет о попытке формирования внешнего давления и информационного фона.

Попытка представить визит как нейтральную миссию выглядит особенно неубедительно на фоне того, что речь идет о лицах, привлекаемых к ответственности в рамках законодательства Азербайджана. Официальная позиция Баку ясна и последовательна: речь не о "политических заключенных", а о людях, обвиняемых по конкретным статьям, связанным с действиями в период армяно-азербайджанского конфликта.

И здесь возникает принципиальный вопрос: почему те, кто сегодня говорит о гуманизме, молчали тогда, когда принимались решения, приведшие к нынешним последствиям? Никто не заставлял делать политические заявления, никто не принуждал участвовать в процессах, противоречащих законам Азербайджана. Этот выбор был сделан осознанно - и теперь за него приходится отвечать.

Особенно показателен контраст с другими эпизодами конфликта. История Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева - яркий пример того, как себя вела армянская сторона. Их обвинили в "незаконном пересечении линии соприкосновения", то есть в посещении временно оккупированных территорий Азербайджана. Вдумайтесь в маразм и политизированность этого обвинения!

В итоге Аскеров был приговорен к пожизненному заключению, а Гулиев - к 22 годам лишения свободы. И никакие передачи от родных и близких Армения не принимала, да и отпускать их на свободу тоже никто не собирался. Их освобождение стало возможным после окончания Второй Карабахской войны осенью 2020 года.

В ночь на 10 ноября 2020 года было подписано трехстороннее соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией. В рамках последующих договоренностей и обменов удерживаемыми лицами Аскеров и Гулиев были переданы Азербайджану в декабре 2020 года. Как видим, только историческая победа Азербайджана привела к освобождению двух наших граждан, вся "вина" которых состояла в посещении азербайджанских же земель.

Вот о чем неплохо бы вспомнить Веронике Зонабенд и членам ее "женской гуманитарной делегации". Как и о том, что, проявив гуманизм, Азербайджан ранее уже передал Армении четырёх армянских преступников - Геворга Суджяна, Давида Давтяна, Вигена Эулджекджяна и Вагифа Хачатряна. Ничего подобного с армянской стороны в отношении азербайджанцев не было.

На этом фоне попытки апеллировать к гуманитарной повестке выглядят избирательными. Гуманизм не может быть односторонним инструментом - он либо универсален, либо превращается в политический инструмент давления. Азербайджан, в отличие от эмоциональных заявлений и информационных кампаний, действует в рамках собственного законодательства.

Более того, сам факт назначения различных сроков наказания с учетом возраста обвиняемых демонстрирует следование юридическим нормам, а не политической конъюнктуре. Это принципиально важный момент, который часто игнорируется в публичных дискуссиях. Так что инициатива Зонабенд - это не про гуманитарный диалог. Это попытка изменить восприятие происходящего, сместить акценты и оказать косвенное давление через международную повестку.

Реальность же остается неизменной: любые вопросы, связанные с ответственностью за действия в период армяно-азербайджанского конфликта, будут решаться не через публичные акции и делегации, а в рамках правовых процедур. И чем раньше это будет признано, тем меньше будет пространства для подобных попыток подмены понятий.

Не может же Вероника Зонабенд дать честный ответ на простой вопрос: что делал на временно оккупированной Арменией азербайджанской земле Рубен Варданян? Где была она сама и формируемая ею "женская гуманитарная делегация", когда этот персонаж нарушил законодательство нашей страны и превратился в сепаратиста?

Никто ведь не тянул Рубена Карленовича за язык, когда он делал свои провокационные заявления, никто не остановил его в момент переезда в Ханкенди. Так что он сам виноват в том, что с ним произошло. Перед нами классический пример наказания за преступления. И тут уже хоть трансгендерный гуманитарный батальон формируй - сути дела не исправишь. Раньше нужно было думать.

А сейчас можно лишь полагаться на гуманизм Азербайджана, который имеет все основания отказать жене Варданяна во въезде. Тем более что никакого покаяния за совершенные им преступления не было. А была и остается страсть к привлечению внимания к своей персоне любыми путями. Плюс нужно раз и навсегда запомнить, что гуманизм - это не инструмент давления. И уж точно не способ пересмотра последствий принятых ранее решений.