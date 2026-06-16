С участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Бонне обсуждены экологические последствия снижения уровня Каспия

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в немецком городе Бонн организованы панельные дискуссии высокого уровня на тему "Снижающийся уровень морей, отступающие береговые линии, устойчивость и будущее закрытых водоемов: на примере Каспийского моря".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие прошло с 8 по 16 июня в рамках Июньских климатических встреч ООН (June Climate Meetings - SB64).

Выступая на открытии мероприятия, организованного в партнерстве с Общественным объединением IDEA, Программой ООН по окружающей среде (UNEP), Председательством COP29 в Азербайджане и Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (UNFCCC), Лейла Алиева отметила, что моря, реки и озера в настоящее время входят в число самых уязвимых экосистем нашей планеты. Лейла Алиева затронула такие вопросы, как наблюдаемое снижение уровня Каспийского моря, уменьшение численности каспийских тюленей и других живых существ, и подчеркнула важность применения подхода, основанного на знаниях, опыте и устойчивой ответственности, при решении подобных вызовов. Упоминались такие реализуемые Общественным объединением IDEA инициативы, как акции по очистке водоемов, выпуск мальков в воду и проект Bir Damcı ("Одна капля"), и было заявлено, что подобные шаги служат формированию ответственного отношения к воде как к источнику жизни и устойчивости.

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) Саймон Стил, главный исполнительный директор COP31, заместитель министра окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Фатма Варанк и главный исполнительный директор COP30 Ана Тони, выступив в официальной части мероприятия, подчеркнули важность удержания в центре внимания глобальной климатической повестки дня вызовов, связанных со снижением уровня Каспийского моря и экологической устойчивостью закрытых водоемов.

Затем обсуждения продолжились в формате панельной сессии. Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Ялчин Рафиев, директор отдела изменения климата UNEP Мартин Краузе, основатель и исполнительный директор организации Great Whale Conservancy Майкл Фишбах, эксперт Общественного объединения IDEA Эльнур Сафаров, исследователь Научно-исследовательского института Каспийского моря (Казахстан) и Университета Оулу (Финляндия) Азиза Баубекова и руководитель Фонда SPECA MPTF Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) Кямаля Гусейнли провели обмен мнениями вокруг экологических, научных и социально-экономических последствий снижения уровня воды в Каспийском море. Участники панельных дискуссий отметили, что подобные мероприятия являются важной платформой с точки зрения обмена научными знаниями и опытом, а также создания новых возможностей для партнерства.

В рамках мероприятия также был продемонстрирован короткометражный документальный фильм, посвященный экологическим проблемам Каспийского моря. Панельные дискуссии завершились интерактивной сессией вопросов и ответов.