Пенсии за июнь в районах Азербайджана будут выплачены в эту

Стала известна дата выплаты июньских пенсий в районах Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения планирует полностью завершить выплату пенсий по стране 20 июня.

Напомним, что в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе выплата пенсий за июнь была произведена 12 июня.