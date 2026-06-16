https://news.day.az/society/1841687.html

Пенсии за июнь в районах Азербайджана будут выплачены в эту ДАТУ

Стала известна дата выплаты июньских пенсий в районах Азербайджана. Как сообщает Day.Az, Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения планирует полностью завершить выплату пенсий по стране 20 июня.