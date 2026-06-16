Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarı rəqəmsallaşır: Onlayn platformaların üstünlükləri nədir? (R)
Son illərdə Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında rəqəmsallaşma prosesi sürətləndi. Mənzil alqı-satqısı və kirayə bazarında vətəndaşlar artıq ənənəvi üsullardan daha çox onlayn platformalara üstünlük verirlər. Bu tendensiya həm alıcılar, həm də satıcılar üçün vaxt itkisini minimuma endirməklə yanaşı, seçim imkanlarını da əhəmiyyətli dərəcədə artırır.
Ekspertlərin fikrincə, xüsusilə Bakı və ətraf ərazilərdə mənzil axtaran şəxslər ilk növbədə internet üzərindən araşdırma aparır, qiymətləri müqayisə edir və daha sonra qərar verirlər. Bu səbəbdən professional "daşınmaz əmlak platformaları" vasitəsilə elan yerləşdirmək və axtarış etmək hər il daha da aktuallaşır.
Hazırda istifadəçilər həm "ev alqı-satqısı elanları", həm də kirayə mənzillər üzrə minlərlə təklifə bir neçə dəqiqə ərzində baxa bilirlər. Bu isə bazarda şəffaflığın artmasına və qiymətlərin daha obyektiv formalaşmasına müsbət təsir göstərir. Platformalarda müxtəlif bölgələr üzrə "yeni tikili", köhnə tikili, həyət evi, villa, torpaq sahəsi və kommersiya obyektləri ilə bağlı elanlar təqdim olunur.
Yaxın illərdə süni intellekt əsaslı filtrasiya sistemləri, xəritə inteqrasiyası və avtomatik qiymətləndirmə xidmətləri istifadəçilərin qərarvermə prosesini daha da asanlaşdıracaq. Bunun nəticəsində daşınmaz əmlak sektorunda rəqabət artacaq və müştərilər daha keyfiyyətli xidmət əldə edəcəklər.Bu baxımdan, Evonline.az kimi etibarlı və innovativ resurslardan istifadə etmək vaxta qənaət və təhlükəsizlik baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
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