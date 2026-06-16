Rolls-Royce построит новые атомные реакторы в Швеции

Шведская компания Videberg Kraft выбрала британскую компанию Rolls-Royce SMR в качестве поставщика новых атомных реакторов. Проект реализуется при участии энергетической компании Vattenfall и Industrikraft, а шведское государство планирует вложить в него более 30 млрд крон (около 3 млрд долларов США).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в прошлом году Videberg Kraft рассматривала двух финальных претендентов на строительство новых атомных мощностей - американскую компанию GE Vernova Hitachi и британскую Rolls-Royce SMR. В итоге выбор был сделан в пользу британской компании. По словам представителей проекта, предложение Rolls-Royce SMR оказалось более выгодным с точки зрения инвестиционных и эксплуатационных затрат, а также предполагает меньшие строительные риски.

Новые реакторы будут построены на площадке действующей АЭС Рингхальс. Проект предусматривает строительство трех реакторов мощностью по 470 МВт каждый. Их суммарная выработка составит около 12 ТВт·ч электроэнергии в год, что соответствует примерно 7,5% нынешнего производства электроэнергии в Швеции.

Окончательное инвестиционное решение еще не принято. Ожидается, что первый реактор может начать работу не раньше середины 2030-х годов, а все три энергоблока будут введены в эксплуатацию в начале 2040-х.

Швеция рассчитывает существенно увеличить производство электроэнергии за счет развития атомной энергетики и ставит цель ввести не менее 2500 МВт новых ядерных мощностей к 2035 году.