Азербайджан увеличил доходность по портфелю ценных бумаг

В первом квартале этого года чистый процентный доход от портфеля ценных бумаг Азербайджана составил 234 миллиона долларов США, что на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Day.Az, об этом заявил директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге, посвященном объявлению показателей платежного баланса, передает корреспондент Trend с мероприятия.

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