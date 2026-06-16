https://news.day.az/economy/1841693.html Азербайджан увеличил доходность по портфелю ценных бумаг В первом квартале этого года чистый процентный доход от портфеля ценных бумаг Азербайджана составил 234 миллиона долларов США, что на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Азербайджан увеличил доходность по портфелю ценных бумаг
В первом квартале этого года чистый процентный доход от портфеля ценных бумаг Азербайджана составил 234 миллиона долларов США, что на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как передает Day.Az, об этом заявил директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге, посвященном объявлению показателей платежного баланса, передает корреспондент Trend с мероприятия.
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