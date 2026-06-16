Важная новость для желающих сменить вид пенсии

Для каждого из трех видов пенсий - по возрасту, по инвалидности и по случаю потери кормильца - предусмотрены отдельные правила расчета на основе страховых показателей. При этом если гражданин имеет право на получение нескольких видов пенсии, он может по своему выбору перейти с одного вида пенсии на другой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu24, об этом в программе "Социальный час" на DOST TV заявил директор департамента пенсионного обеспечения и других социальных выплат Государственного фонда социальной защиты Эйваз Исмайылов.

По его словам, получатель пенсии по инвалидности может перейти на пенсию по возрасту, получатель пенсии по возрасту - на пенсию по случаю потери кормильца, а также наоборот: получатель пенсии по случаю потери кормильца имеет право перейти на пенсию по возрасту или по инвалидности.

"Поскольку правила расчета различных видов пенсий отличаются, при переходе с одного вида пенсии на другой производится новый расчет на основе имеющихся страховых показателей гражданина. Например, если человек получает пенсию по инвалидности и хочет перейти на пенсию по возрасту, его право на такую пенсию и ее размер определяются заново.

Если размер вновь рассчитанной пенсии по возрасту окажется выше пенсии по инвалидности, которую гражданин получает в настоящее время, переход на этот вид пенсии считается целесообразным и назначается соответствующая выплата. В противном случае гражданин сохраняет право выбрать пенсию с более высоким размером", - отметил Исмайылов.

Руководитель департамента также обратил внимание на то, что важным фактором является ежегодная индексация пенсий.

"После назначения пенсии ее размер увеличивается путем индексации. Например, если человек давно вышел на пенсию по инвалидности, за прошедшие годы ее размер неоднократно увеличивался за счет индексации. Однако если впоследствии он перейдет на пенсию по возрасту, индексация будет применяться только за период после назначения новой пенсии.

Поэтому в некоторых случаях размер пенсии по инвалидности может оказаться выше, чем пенсия по возрасту, рассчитанная на момент перехода, и гражданин может посчитать смену вида пенсии нецелесообразной. Тем не менее законодательство не устанавливает никаких ограничений на переход с одного вида пенсии на другой. Гражданин может в любое время обратиться с заявлением о смене вида пенсии", - добавил Исмайылов.