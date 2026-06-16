В Ташкенте начал работу 5-й юбилейный Международный инвестиционный форум

В столице Узбекистана начал работу 5-й юбилейный Ташкентский международный инвестиционный форум (TIIF 2026), ставший важнейшей платформой для диалога между инвесторами, государственными структурами и международными финансовыми организациями, сообщает во вторник специальный корреспондент Trend, передает Day.Az.

Юбилейный форум продолжает линию успешного IV TIIF 2025, когда Ташкент принял более 8 000 участников из почти 100 стран, а в ходе деловой программы было проведено 36 тематических сессий с участием более 150 экспертов. Итогом прошлогоднего форума стали инвестиционные контракты и соглашения на сумму более 30 миллиардов долларов США.

Форум включал масштабную промышленную выставку с участием более 100 отечественных производителей и многочисленные встречи форматов B2B и B2G, где обсуждения оперативно превращаются в реальные проекты и соглашения. TIIF 2026 укрепил репутацию площадки, где идеи быстро реализуются в конкретные инвестиции.

TIIF 2026 демонстрирует высокий уровень доверия международных партнёров к экономике Узбекистана.

Юбилейный форум призван не только закрепить предыдущие успехи, но и расширить географию участников, углубить отраслевую специализацию и усилить практическую направленность мероприятий. TIIF сегодня является индикатором доверия международного капитала и платформой для интеграции Узбекистана в глобальные цепочки добавленной стоимости.

TIIF 2026 подтверждает статус Узбекистана как одного из ведущих инвестиционных центров Центральной Азии, открывая новые возможности для стратегического сотрудничества с мировыми рынками.

Ранее президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено Бассо отметила, что участие банка в форуме отражает уверенность в долгосрочном потенциале региона и готовность поддерживать устойчивые проекты совместно с местными партнерами.