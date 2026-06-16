Европейская страна поставит обогащенный уран для АЭС Украины

Канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера сообщила, что Великобритания обеспечит работу украинских атомных электростанций в ближайшие два года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Финансирование в размере 210 миллионов фунтов (около 280 миллионов долларов) будет предоставлено через государственное экспортно-кредитное агентство UK Export Finance. Эти средства позволят британской компании Urenco поставлять обогащенный уран украинскому оператору АЭС "Энергоатом".

Договоренность была достигнута в начале июня на встрече Кира Стармера с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне. Как поясняется в сообщении, речь идет о продолжении контракта, заключенного еще в 2023 году: тогда Urenco и "Энергоатом" подписали соглашение о поставках обогащенного урана на Украину до 2035 года.