Маск стал значительно богаче второго по состоянию миллиардера мира

Состояние Илона Маска, продолжающее стремительно расти на фоне подорожания акций вышедшей на биржу космической компании SpaceX, выросло за день на 164 миллиарда долларов, что позволило самому богатому человеку планеты обогнать соучредителя Google Ларри Пейджа, который идет в списке вторым, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно данным Bloomberg на 16 июня, у Маска сейчас 1,27 триллиона долларов, у Пейджа - 314 миллиардов, а замыкает топ-3 с 292 миллиардами другой создатель знаменитого интернет-поисковика Сергей Брин.

После крупнейшего в истории IPO (первичное публичное размещение акций на фондовом рынке), показатели которого втрое превысили предыдущий максимум, акции SpaceX, чья стоимость при размещении составляла 135 долларов за штуку, выросла 12 июня на 19,22 процента, до 160,95 доллара, а 15 июня еще на 19,6 процента, до 192,5 доллара.

В результате капитализация компании сразу достигла 2,1 триллиона долларов, а состояние самого предпринимателя - примерно 1,1 триллиона, после чего продолжило увеличиваться.