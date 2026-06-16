Раскрыта неожиданная опасность автомобильного кондиционера

Если кондиционер в автомобиле исправно работает, это не означает, что с ним всё в порядке. Холодный воздух может идти даже через загрязненный фильтр, влажный испаритель и воздуховоды, давно требующие обслуживания. А если система начала пахнуть сыростью, уксусом или затхлостью, это повод проверить, что происходит внутри. Об этом "Известиям" 15 июня рассказали специалисты LECAR и эксперт-врач, аллерголог-иммунолог Елена Москаева.

Самым уязвимым местом эксперты назвали испаритель кондиционера. Во время работы он охлаждается, на его поверхности образуется конденсат. Это нормальный физический процесс, но проблемы начинаются, когда к влаге добавляются пыль, частицы органики, остатки листьев, пыльца и грязь, прошедшие через воздухозаборник и фильтр. В такой среде быстрее формируется стойкий запах, система начинает работать как накопитель того, что в салоне точно не нужно, объяснили специалисты.

"С точки зрения аллерголога, чаще всего речь идет не о каком-то одном "главном микробе", а о комплексе факторов. В загрязненной системе вентиляции и кондиционирования могут накапливаться аллергены плесневых грибов. По данным документов EAACI по аллергенам грибов, чаще всего на испарителе и фильтрах обнаруживаются Cladosporium, Alternaria, Aspergillus, Penicillium. Кроме того, в салоне могут присутствовать аллергены клещей домашней пыли: сами клещи в воздуховодах обычно не живут, но их фекальные частицы и фрагменты тел накапливаются в пыли фильтров и обивки", - рассказала Москаева.

Она отметила, что в результате при включении вентиляции высохший аллергенный материал может подниматься в воздух. Также значение имеет пыльца растений, особенно если фильтр давно не меняли, он неисправен или некачественный.

С технической точки зрения, запах является первым признаком, на который стоит обратить внимание. Причем не только резкий и очевидный, но даже легкий "подвальный" оттенок, который появляется на несколько секунд после запуска вентилятора, предупредили эксперты. Второй сигнал - слабый поток воздуха из дефлекторов: иногда водитель добавляет скорость вентилятора, но воздух всё равно идет хуже, чем раньше. Третий - стекла, которые стали быстрее запотевать даже при включенной вентиляции. Все эти признаки не означают автоматически серьезную поломку, но почти всегда указывают, что салонный фильтр, испаритель, дренаж или воздуховоды требуют внимания.