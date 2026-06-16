https://news.day.az/society/1841804.html

Какой будет погода на пляжах Абшерона? - ПРОГНОЗ

Опубликован прогноз погоды на пляжах Абшерона на завтра. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 17 июня северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура морской воды составит: - на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 21-22 градуса тепла;