Какой будет погода на пляжах Абшерона?

Опубликован прогноз погоды на пляжах Абшерона на завтра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 17 июня северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура морской воды составит:

- на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 21-22 градуса тепла;
- на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 23-24 градуса тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az