https://news.day.az/society/1841804.html Какой будет погода на пляжах Абшерона? - ПРОГНОЗ Опубликован прогноз погоды на пляжах Абшерона на завтра. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 17 июня северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура морской воды составит: - на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 21-22 градуса тепла;
- на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 21-22 градуса тепла;
Какой будет погода на пляжах Абшерона? - ПРОГНОЗ
Опубликован прогноз погоды на пляжах Абшерона на завтра.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 17 июня северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.
Температура морской воды составит:
- на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 21-22 градуса тепла;
- на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 23-24 градуса тепла.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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