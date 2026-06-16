https://news.day.az/sport/1841786.html В Баку пройдет открытый чемпионат по спортивной гимнастике 19-20 июня в Баку пройдет 31-й открытый чемпионат по спортивной гимнастике среди мужчин и 10-й открытый чемпионат по спортивной гимнастике среди женщин. Как передает İdman.biz, об этом сообщила Федерация гимнастики Азербайджана. Отмечается, что соревнования состоятся во вспомогательном зале Национальной гимнастической арены.
В Баку пройдет открытый чемпионат по спортивной гимнастике
19-20 июня в Баку пройдет 31-й открытый чемпионат по спортивной гимнастике среди мужчин и 10-й открытый чемпионат по спортивной гимнастике среди женщин.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила Федерация гимнастики Азербайджана.
Отмечается, что соревнования состоятся во вспомогательном зале Национальной гимнастической арены.
Турнир завершится 20 мая.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре