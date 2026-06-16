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В Баку пройдет открытый чемпионат по спортивной гимнастике

19-20 июня в Баку пройдет 31-й открытый чемпионат по спортивной гимнастике среди мужчин и 10-й открытый чемпионат по спортивной гимнастике среди женщин. Как передает İdman.biz, об этом сообщила Федерация гимнастики Азербайджана. Отмечается, что соревнования состоятся во вспомогательном зале Национальной гимнастической арены.