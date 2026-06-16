Трамп отверг информацию о планах США вложить средства в Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не берет на себя никаких обязательств по инвестициям в Иран в рамках мирной сделки со страной. Об этом политик сказал на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передает Day.Az со ссылкой на New York Times.

По словам американского лидера, эти слухи "смехотворны". Президент отметил, что Соединенные Штаты имеют право однажды вмешаться и сделать что-то", если захотят, но не будут вкладывать никаких денег в Иран.

14 июня Трамп подтвердил, что США достигли соглашения с Ираном. Он разрешил беспрепятственное открытие Ормузского пролива и немедленное снятие военно-морской блокады с Исламской Республики. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступавший посредником в переговорах, сообщил, что стороны договорились о прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан.