IsDB одобрил финансирование проектов развития на миллиарды долларов

Совет исполнительных директоров Исламского банка развития (IsDB) под председательством президента банка Мухаммада Аль Джассера одобрил крупный пакет финансирования проектов развития на общую сумму 2,8 миллиарда долларов США, сообщает корреспондент Trend, передает Day.Az.

Решение было принято на 367-м заседании Совета, состоявшемся в рамках Ежегодных заседаний Группы IsDB в Баку.

В частности, Уганде одобрено финансирование в размере 650,75 млн евро на реализацию проекта строительства железной дороги стандартной колеи Малаба-Кампала. Проект предусматривает создание современной высокопроизводительной низкоуглеродной железнодорожной сети, что позволит снизить транспортные расходы, сократить время в пути, повысить безопасность пассажиров, уменьшить выбросы CO₂ и создать около 3 000 рабочих мест.

Для Турции утверждено финансирование в объеме 660,35 млн евро на реализацию проекта северного железнодорожного перехода Стамбула, направленного на укрепление межконтинентального железнодорожного сообщения, обеспечение бесперебойного грузового сообщения между европейской и азиатской частями Стамбула, а также повышение мобильности пассажиров.

Таджикистану выделено 93,8 млн долларов США на проект реконструкции автомобильной дороги Рушан-Варшез, который нацелен на улучшение региональной торговой связанности, повышение эффективности транспортной системы и укрепление устойчивости к климатическим рискам.

Для Нигерии одобрено 150 млн долларов США на проект развития солнечной энергетики в штате Нигер. Инициатива предусматривает расширение генерации экологически чистой электроэнергии, повышение надежности энергоснабжения, диверсификацию энергетического баланса и поддержку мер по борьбе с изменением климата.

Кот-д'Ивуар получил одобрение финансирования в размере 86,55 млн евро на второй этап проекта укрепления инфраструктуры электроэнергетической системы и расширения доступа к электроэнергии. Проект направлен на повышение качества услуг и усиление распределительной сети.

Для Палестины утверждено финансирование в размере 22 млн долларов США на первый этап проекта строительства солнечных электростанций, который предусматривает повышение энергетической безопасности, расширение доступа населения к доступной электроэнергии и поддержку наиболее уязвимых групп.

Наибольший объем финансирования получил Бангладеш - 1,004 млрд долларов США на проект модернизации и расширения Восточного нефтеперерабатывающего завода. Реализация проекта должна укрепить энергетическую безопасность страны, увеличить внутренние мощности по поставкам и обеспечить доступность более устойчивых нефтепродуктов.

Для Гамбии одобрено 30,01 млн долларов США на проект повышения производительности животноводства, направленный на рост производства крупного рогатого скота, увеличение доходов домохозяйств и укрепление продовольственной безопасности.

Кроме того, Совет утвердил 19,17 млн евро для Бенина на реализацию проекта устойчивой интенсификации систем выращивания бобовых культур для повышения плодородия почв, устойчивости сельского хозяйства и укрепления продовольственной безопасности. Проект ориентирован на рост сельскохозяйственной производительности и повышение устойчивости мелких фермерских хозяйств к климатическим изменениям.