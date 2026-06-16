Франция может задействовать флот для разминирования Ормузского пролива

Франция в случае необходимости готова направить свои минные тральщики в Ормузский пролив для проведения операций по его разминированию. Об этом в эфире телеканала TF1 заявила министр вооруженных сил республики Катрин Вотрен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас в зоне находятся два минных тральщика - Lyre и Androm de, которые потенциально готовы сопровождать операции по разминированию", - сказала глава военного ведомства.

Она не уточнила, где именно находятся корабли, но подчеркнула, что сейчас они "недалеко от Ормузского пролива". "Это значит, что у них есть возможность вмешаться очень быстро", - отметила Вотрен.

Министр указала на важность быстрого развертывания, поскольку "до сих пор сохраняется неопределенность по вопросу о том, заминирован пролив или нет".

Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Его планируется подписать в Женеве 19 июня. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана, а с 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан.