Азербайджан совершенствует управление медиасферой

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

В Азербайджане продолжается последовательная модернизация медиасферы. Очередным шагом в этом направлении стали предлагаемые изменения в Закон "О медиа", предусматривающие создание Совета по медиа и вещанию Азербайджанской Республики. Решение о развитии медиасферы в Азербайджане было принято вскоре после завершения Отечественной войны, увенчавшейся исторической Победой Азербайджана. Принятие этого необходимого шага сразу после Победы свидетельствует о том, что развитие медиа имеет для государства важнейшее значение.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на протяжении многих лет уделял особое внимание вопросам медиа и неизменно поддерживал эту сферу - через конкретные институциональные решения. Одним из таких решений стало принятие Закона "О медиа", который фактически превратился в дорожную карту всех преобразований в этой области. За время своего действия закон доказал свою практическую ценность: он помог оздоровить и защитить национальное информационное пространство, создать более понятные правила работы для журналистов и медиакомпаний, а также сформировать основу для дальнейших шагов.

Но мир не стоит на месте, и медиасфера меняется быстрее, чем многие другие отрасли. То, что было актуально несколько лет назад, сегодня требует пересмотра. Современные медиареформы строятся не вокруг отдельных, разрозненных мер, а вокруг системного подхода: как оздоровить информационную среду в целом, как повысить конкурентоспособность местных медиакомпаний и как при этом укрепить их независимость. Это три задачи, которые тесно связаны между собой, и решать их по отдельности - значит терять эффективность.

Одна из главных причин, по которой назрела необходимость новых изменений, - это сама природа современной цифровой экосистемы. Раньше существовали достаточно четкие границы: печатные издания работали по одним правилам, телевидение и радио - по другим, а интернет-СМИ постепенно формировали свои собственные нормы. Сегодня эти границы практически стерлись. Одна и та же новость может появиться в газете, на сайте и в эфире телеканала почти одновременно, а зритель, читатель и пользователь - это, по сути, один и тот же человек, который просто выбирает удобный для себя канал получения информации. Эта глобальная конвергенция медиа требует и единого, целостного подхода к регулированию: нельзя эффективно управлять информационным пространством, если печатные, онлайн- и аудиовизуальные медиа продолжают рассматриваться как три отдельных, не связанных друг с другом мира.

Именно из этой логики вытекает идея создания нового органа - Совета по медиа и вещанию Азербайджанской Республики. На сегодняшний день в стране действуют две структуры, появившиеся в результате предыдущего этапа реформ: Аудиовизуальный совет и Агентство по развитию медиа (MEDİA). Их работа во многом дополняет друг друга, но существование двух параллельных институтов с похожими, пересекающимися задачами уже не отвечает требованиям времени. Объединение их функций в рамках единого Совета по медиа и вещанию, работающего на основе коллегиальной модели управления, - это логичный следующий шаг в стратегии государства по формированию единого институционального подхода к медиасфере.

Важно понимать, что речь не идет о простом административном слиянии двух ведомств. Закрепление полномочий и обязанностей нового Совета непосредственно в Законе "О медиа", а также сам принцип коллегиального, то есть совместного и обсуждаемого, принятия решений - это один из наиболее эффективных демократических механизмов. Когда решения принимаются не одним человеком, а коллективным органом, в котором учитываются разные точки зрения, это естественным образом укрепляет независимость медиа и повышает доверие общества к новому институту. А доверие - это, пожалуй, самый ценный и самый труднодостижимый ресурс в любой системе государственного управления.

Подобный подход - часть мировой практики. Многие развитые страны давно пришли к выводу, что регулирование и развитие медиасферы эффективнее работает в рамках единой или хотя бы тесно координированной системы. Хороший пример - Великобритания, где функции регулирования вещания, контроля за цифровой медиасредой и защиты интересов пользователей сосредоточены в руках одного органа - Ofcom. Похожая логика действует и во Франции: тамошний регулятор, известный сегодня как ARCOM (а ранее работавший под названием CSA), занимается не только классическим аудиовизуальным сектором, но и надзором за цифровыми платформами. Эти примеры показывают, что объединение функций и переход к коллегиальному управлению - это способ сделать систему более прозрачной, предсказуемой и устойчивой к злоупотреблениям.

Так, единый орган, отвечающий и за регулирование, и за развитие медиасферы, может намного быстрее и эффективнее реагировать на попытки загрязнения национального информационного пространства - будь то организованные кампании дезинформации, манипуляции или иные формы информационного давления извне. Когда ответственность размыта между несколькими структурами, реакция на такие вызовы неизбежно замедляется, а согласование действий отнимает время, которого в современном информационном пространстве просто нет: новости и фейки распространяются за минуты, а не за дни.

Кроме того, новая система должна стать стимулом для развития национального контента. Речь идет не только о защите от внешних угроз, но и о создании условий, в которых отечественные медиа могут расти, конкурировать и предлагать качественный продукт собственной аудитории. А чем сильнее и разнообразнее становится внутреннее медиапространство, тем больше у страны возможностей рассказывать о себе всему миру - показывать реальную картину происходящего в Азербайджане, а не довольствоваться тем образом, который иногда формируют сторонние и не всегда объективные источники.

В конечном счете, создание Совета по медиа и вещанию можно рассматривать как логическое продолжение проводимых в Азербайджане медиа-реформ. Изменения направлены на формирование современной, эффективной и устойчивой системы управления информационной сферой, способной отвечать вызовам цифровой эпохи, обеспечивать защиту национального информационного пространства и создавать условия для дальнейшего развития отечественных медиа.

В условиях стремительных технологических изменений именно такой комплексный подход позволяет одновременно укреплять информационную безопасность страны, поддерживать независимое развитие медиасектора и расширять возможности Азербайджана по продвижению своей позиции на международной арене.